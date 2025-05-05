Nisanda fiyatı en çok artan ve en fazla düşenler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün hava yoluyla yolcu taşımacılığı, en fazla düşen taze sebzeler oldu.

5.05.2025 10:57:530
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Nisanda fiyatı en çok artan ve en fazla düşenler

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı.

- En çok taze sebzeler (patates hariç) ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

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