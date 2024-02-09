Nissan ve Honda 2023'te net kârını artırdı

Nissan Motor, Nisan-Aralık 2023 dönemi net kârının, önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artarak 325,3 milyar yene (2,2 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Şirketin 2023 mali yılı mevcut bilançolarıyla tüm mali yıl kapsamlı güncel hedef ve beklentileri duyuruldu. Buna göre Yokohama merkezli firma, Nisan-Aralık 2023 net kârını önceki mali yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artırdı. 9 aylık periyotta firmanın net kârı 325,3 milyar yene (2,2 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 22,3 artışla 9,17 trilyon yene (61,3 milyar dolar) yükseldiği bu dönemde, işletme kârı yüzde 65,1 artışla 478,3 milyar yene (3,2 milyar dolar) çıktı. 13 trilyon yen (87 milyar dolar) satış geliri hedefleyen şirket 620 milyar yen (4,1 milyar dolar) işletme kârı bekliyor.

Honda Motor, Nisan-Aralık 2023 döneminde net kârını artırdı

Honda Motor'un Nisan-Aralık 2023 net kârı, geçen mali yıla oranla yüzde 49,1 yükseldi. Honda, 2023 mali yılı Nisan-Aralık bilançolarıyla mali yılın geri kalanına yönelik beklenti ve hedeflerini duyurdu. Şirketin Nisan-Aralık 2023 net karı, geçen mali yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artışla 869,6 milyar yene (5,82 milyar dolar) çıktı.

Satış gelirleri yüzde 19,8 artışla 15 trilyon yene (100,3 milyar dolar); işletme kârı yüzde 46,7 artışla 1 trilyon yene (6,69 milyar dolar) ulaşan firma, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybı ve ham madde maliyetlerinin azalmasıyla tüm mali yıl beklentilerini de güncelledi.

Honda, net kârının, daha önce duyurduğu 930 milyar yen yerine 960 milyar yene (6,5 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor. Yeni projeksiyona göre firmanın tüm mali yıl satış gelirleri 20,2 trilyon yen (135 milyar dolar), işletme kârı da 1,25 trilyon yen (8,3 milyar dolar) olarak bekleniyor.