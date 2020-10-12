Nobel Ekonomi Ödülü, iki ABD’li ekonomiste verildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Ödülü'nü iki ABD'li ekonomist Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verdi.

12.10.2020 15:33:000
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Nobel Ekonomi Ödülü, iki ABD’li ekonomiste verildi

Ödülün Wilson ve Milgrom'a verilme gerekçesi ise müzayede teorisindeki iyileştirmeler ve yeni müzayede formatlarının icadı olarak açıklandı.

72 yaşındaki Paul Milgrom, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde doğdu. Doktora derecesini Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden aldı. Beşeri Bilimler Profesörü olarak Standford'da çalışmalarına devam ediyor.

83 yaşındaki Robert Wilson ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinin Cenevre kasabasında doğdu. Doktora derecesini Harvard Üniversitesi'nden aldı ve şu anda Kaliforniya'daki Standford Üniversitesi'nin Onursal Profesörlerinden.

Para ödülünü de paylaşacaklar

İki ekonomist, 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,1 milyon dolar) tutarında ödülü paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl bu ödül, yoksulluğu hafifletme konusundaki deneysel çalışmaları için Abhijit Banerjee, Esther Duflo'ya ve Michael Kremer'e verilmişti.


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