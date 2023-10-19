Nokia 14 bin çalışanını işten çıkarıyor

Nokia ABD'li ve Avrupalı operatörlerin beşinci nesil mobil altyapı yatırımlarının azalması nedeniyle 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından maliyetlerini kısma planı kapsamında 14 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. İşten çıkarılması planlanan çalışan sayısı şirketin işgücünün yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Nokia ABD'li ve Avrupalı operatörlerin beşinci nesil mobil altyapı yatırımlarının azalması nedeniyle 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bunun personel giderlerinde yüzde 10-15'lik bir azalma anlamına geldiğini ve önümüzdeki yıl 400 milyon euro ve 2025 yılında ise 300 milyon euro tasarruf beklendiğini söyledi.

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar euro seviyesindeydi.

ABD ve Avrupa Birliği'ndeki operatörler sermaye harcamalarını kısarken 5G ekipman üreticileri zorlanıyor. İsveçli rakibi Ericsson AB bu hafta hayal kırıklığı yaratan bir görünüm sunarak pazardaki zayıflığın dördüncü çeyrek ve sonrasında da devam edeceğini söyledi.

Nokia da piyasa beklentilerinden daha zayıf finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin finansal sonuçları mobil ağlar pazarındaki düşüşün daha önce tahmin edilenden daha derin olacağını gösterdi. Şirketin düzeltilmiş işletme kârı üçüncü çeyrekte 424 milyon euro olarak gerçekleşti.