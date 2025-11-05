Nomura’dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini geldi

Bu hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Japonya merkezli uluslararası finans kuruluşu Nomura'nın Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, ekim enflasyonunun yıllık bazda yüzde 32,87 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi.

İmamoğlu, Türkiye'de bu yıl sonunda enflasyonu yüzde ş31,2 seviyesinde öngördüklerini dile getirerek, yıl içindeki dalgalanmalar, küresel piyasaları etkileyen gümrük politikaları, altın fiyat artışı ve özellikle don ve kuraklığın gıda fiyatlarını etkilemesiyle enflasyon tahminlerini bu seviyeye revize ettiklerini anlattı.

Bahar aylarındaki don ve yazın yaşanan kuraklığın gıda enflasyonunu tahminlerinin çok ötesinde bir noktaya taşıdığını ifade eden İmamoğlu, "Sadece gıda enflasyonundaki beklenmedik etkiyi çıkarsak, yıl sonu enflasyonu yüzde 30'un altında olurdu. Dolayısıyla, 'şu noktada yanlış yapıldı' diyemem ama siyasi, küresel ve iklim gibi birçok etken bir araya geldi bu sene ve dezenflasyon beklediğimizden yavaş gerçekleşiyor ama dezenflasyon gerçekten yaşanıyor. Bunun hissedilmesi biraz zorlaşıyor olabilir." dedi.

İmamoğlu, bu yılın Türkiye için dezenflasyon açısından çok kritik olduğunu ve bunun gelecek yıl enflasyonu için de beklentileri etkilediğini belirtti.

Dezenflasyon politikalarının uzun vadeli ve maliyetli politikalar olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu politikalar vatandaş açısından uzun vadede çok faydalı ama kısa vadede bir maliyeti var ve herkes katlanıyor buna. Dolayısıyla dezenflasyonun hızla olması daha iyi tabii ki. Ekonomi yönetimi, yumuşak iniş istiyor ve Haziran 2023'ten beri, ekonomiyi hızlıca resesyona sokacak bir adım atmadılar. Yumuşak inişe paralel olarak da biraz daha gecikmeli bir enflasyon patikası görüyoruz."

- Tahminlerde yukarı yönlü revizyon ihtimali

İmamoğlu, Merkez Bankasının 7 Kasım'da açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporuna ilişkin beklentilerini de değerlendirerek, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon olabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın bu yıl ve 2026 sonu için enflasyon hedefini değiştireceğini düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, bu hedeflerin sırasıyla yüzde 24 ve 16 olduğunu anımsattı.

İmamoğlu, Merkez Bankasının 2025 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 25-29 bandında olduğunu ifade ederek, "Bu aralığı yüzde 28-32 bandına çıkarabilirler. 2026 yıl sonu için enflasyon tahmin aralığı da yüzde 13-19 arasındaydı. Bu bandın da yüzde 16-22 aralığına çıkarılabileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra, Merkez Bankasından sıkı duruşun süreceğine yönelik mesajlar da geleceğini öngörüyoruz. Makro ihtiyati çerçeveye yönelik planlamalar da duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kasım enflasyonunun da gelmesinin ardından tablonun daha iyi netleşeceğini belirten İmamoğlu, Nomura olarak Türkiye'de 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 21-22 bandında ve politika faizini yüzde 28 olarak öngördüklerini söyledi.

Dolar/TL tahminlerinin bu yıl sonu için 43-43,5 ve 2025 sonu için 51 olduğunu kaydeden İmamoğlu, TL'de reel değerlenmenin çok yüksek miktarda olmasa da devam etmesini beklediklerini anlattı.

İmamoğlu, gelecek bir yılda daha düşük enflasyona ulaşılacağının çok muhtemel olduğuna ancak tam rakam olarak hedeflerin tutmayabileceğine işaret ederek, "Bu bütün dünyada da böyle. Hedef tutmasa bile hedefe ne kadar yaklaşılırsa o kadar iyi olacak. Şu andaki politika yönlendirmesi bizi daha düşük enflasyona taşıyacak. Zaten iki senedir de taşıyor, o yüzden burada şüpheye mahal yok. Enflasyonun daha düşük seviyelere indirilmesi büyümeyi kalıcı ve uzun vadede, sürdürülebilir şekilde sağlayabilmek için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yabancı yatırımcının bir gözü de bono ve tahvilde"

İmamoğlu, yabancı yatırımcıların yaklaşımına ilişkin ise yabancı yatırımcıların şu an çoğunlukla "carry trade" işlemlerinde pozisyon aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yabancıların bir gözü de bono ve tahvilde. Yani Türk lirası cinsinden uzun vadeli borçlanma aracını ne zaman alabileceklerini takip ediyorlar. Enflasyonun hızla düşeceğine inandıkları dönemlerde tahvilleri de satın alıyorlar. Carry trade'de olanlar, enflasyon hızlı düşerse uzun vadeli tahvillerde pozisyonlanacaktır. Piyasa politika seçimlerine göre kendi pozisyonunu alıyor. Şu anda tahvillere bir miktar giriş oldu, yüzde 6,5 civarında bir yabancı pozisyonu görüyoruz. Daha da artabilir, yabancı buraya bakmaya devam ediyor ama enflasyon, asgari ücret kararı dahil birkaç veri daha görmek lazım."