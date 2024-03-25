Norm Holding “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi”ne dahil oldu

Norm Holding şirketleri, Norm Coating ve Norm Fasteners istihdamın ve işgücü piyasasına erişimin artırılmasını amaçlayan “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı”na dahil oldu.

İstihdamın ve işgücü piyasasına erişimin artırılmasını amaçlayan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile bireylerin sosyal ve ekonomik bağımsızlıklarının artırılırken, sosyal yardım programlarına bağımlılıklarının kademeli olarak azaltılması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaları hedefleniyor.

Toplam 1.700 başvuru arasından 200 firmanın olumlu dönüş aldığı hibe programına Norm Coating ve Norm Fasteners ile dahil olan Norm Holding; 1 yıl süreyi kapsayacak proje döneminde istihdama olan katkısını artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4.500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Norm Holding’in CEO’su Nedim Uysal, “Çalışanlarımız ile birlikte mükemmelliğin peşinden koşan, küresel bir firma olma vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstihdamı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu programa iki şirketimizle dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında sağlanan bu hibenin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına çok değerli bir katkı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Norm Holding 1973 yılında başlayan yolculuğunu, bugün lokomotif gücü olan bağlantı elemanları sektöründe devam ettiriyor. Yaklaşık 4.500 çalışan, 7’si yurt dışında olmak üzere toplam 24 şirket ve 20 üretim merkezi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda, otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, beyaz eşya, elektronik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faaliyet gösteriyor.







