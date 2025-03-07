Norm Holding'den yeni GES yatırımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; karbon ayak izini azaltmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Norm Holding’in devreye aldığı Güneş Enerji Santralleri (GES) ile ürettiği enerji 43,8 MW’ye ulaştı. Mart ayı itibarıyla, Norm Holding ve şirketleri elektrik ihtiyacının %58,1’ini güneş enerjisinden karşılayabilecek.

Devam eden yatırımlarla birlikte bu yıl ilk çeyrek sonu itibarıyla Norm Holding genelinde toplam GES ile üretilen elektrik gücünün 43,8 MW’ye ulaşması ve holding geneli elektrik ihtiyacının %58,1’inin yenilenebilir enerji ile karşılanması bekleniyor.

Norm Holding, bağlı şirketlerinden Norm Fasteners Somun’un Salihli’deki ikinci üretim tesisinin çatısına kurduğu 1584 kWp / 1430 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrallerini (GES) devreye aldı. Bu doğrultuda; 2025 yılında Norm Fasteners Somun Salihli tesislerindeki toplam elektrik ihtiyacının %24’ünü güneş enerjisinden karşılayacak. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl Norm Coating Salihli üretim tesisinin çatısına kurduğu 751,85 kWp / 750 kWe gücündeki Güneş Enerji Santralleri (GES) ile 961,62 kWp/ 875 kWe olan gücünü 1713,47 kWp/ 1625 kWe’ye yükselterek Norm Coating Salihli tesislerinin elektrik ihtiyacının ise %10’nu karşılayabilecek.

Norm Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Öztürk, Paris Anlaşması hedeflerine uygun olarak, 2030’da kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %50 düşüreceklerini ifade etti. Öztürk, “İklim krizi ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji piyasalarının önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin hızla yayılması, enerji güvenliği ve çevresel etkilerin azalmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak; bunun yanı sıra ekonomik faydaları da gözlemlenecek. Biz de Norm Holding’in 2050 yılında net sıfır olma taahhüdü doğrultusunda temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklanarak enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanarak çevresel etkimizi mümkün olan en az seviyeye getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.