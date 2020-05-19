Normalleşme sürecinde Milipol Katar ilk adımı attı

Dünyanın geçirdiği bu karmaşık ve belirsiz dönemde, güvenlik profesyonellerinin ortak ve gelecekteki projelerine destek olmak amacıyla seferber olan Milipol ekipleri, Ülke Güvenliği ve Sivil Savunma Fuarı’nı takip edenlerin beklentilerini boşa çıkarmayarak Milipol etkinliklerinin devam edeceğini duyurdu. Ülke güvenliği ve sivil savunma alanındaki önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Milipol Katar, katılımcılara en yeni buluşları sunmalarını sağlayacak mükemmel bir platformun yanı sıra gerçek iş fırsatları da sunmayı planlıyor.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani'nin himayesinde gerçekleştirilecek olan savunma fuarı, 26-28 Ekim tarihleri arasında Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) yapılacak.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından Paris merkezli uluslararası etkinlik organizatörü Komexposium ile Fransa İçişleri Bakanlığı danışmanlık ve hizmet şirketi Civipol başkanlığındaki GIE Milipol tarafından düzenleniyor. Civipol CEO'su ve Milipol etkinliklerinin Başkanı Préfet Yann Jounot, teknoloji çözümlerinin modern Ortadoğu’nun ülke güvenlik politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayarak, “Bu çözümler, bilinçli politikalar geliştirmek, değişen karmaşık ortamlarda doğru kararlar almak ve güvenlik operatörlerini korumak için önemli bir role sahiptir. Aslında, teknoloji çözümleri FIFA Dünya Kupası 2022 gibi önemli uluslararası etkinliklerin planlanması ve yönetilmesinde de temel yardımcılardır. Bu da Milipol Katar’ın katılımcı tarafında yüksek teknoloji tedarikçilerinin sayısının artmasına sebep oldu” dedi.

Tüm dünyada güvenlik endüstrisini etkileyen yapay zeka, siber güvenlik, mega olay güvenliği ve kriz yönetimi teknolojileri; ülke güvenliği ve sivil savunma alanında da yeni projeler geliştirilmesinde büyük yatırımlar yapılmasını sağlıyor. Milipol Katar 2020’de toplumları korumak için tasarlanmış geniş kapsamlı bir dizi üstün savunma, güvenlik, izleme ve koruma çözümlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerin bilgi paylaşımı yapmasını sağlayacak savunma endüstrisinin zorlukları ve fırsatları üzerine diyaloglar, vaka çalışmaları ve tartışmalar gerçekleştirilecek. Milipol Etkinlik Direktörü Marie Lagrenée, “Bu etkinlik, Katar’ın Ulusal Vizyonu 2030 kapsamında ülkenin artan güvenlik ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılıyor” dedi.

Milipol Katar 2020, bu yılki fuarda 254 katılımcı ve 8.900 ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor. Milipol Katar Fuarı hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için başvurular online kayıt platformu www.milipolqatar.com'da açıldı.