Norveç Varlık Fonu'ndan, Türkiye'deki şirketlere 1,3 milyar dolarlık yatırım

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 121,7 milyon dolarla Tüpraş aldı Fonun, Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim'de bulunuyor.

Norveç'in 1,5 trilyon dolardan fazla değere sahip devlet varlık fonu, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolar yatırdı.

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü, geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki 39 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 306 milyon 58 bin doları bulurken, fonun portföyünde Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), Galata Wind Enerji, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) hisseleri de yer aldı. Fonun, söz konusu 3 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 146 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En büyük yatırım Tüpraş'a

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Tüpraş aldı. Tüpraş'ın yüzde 1,30 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 121,7 milyon dolara ulaştı.

Fon tarafından, Koç Holding'e 106 milyon 154 bin dolar, Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) hisselerine 90 milyon 984 bin dolar, Akbank hisselerine 73 milyon 89 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine 63 milyon 389 bin dolar ve Aselsan hisselerine 60 milyon 539 bin dolar yatırıldı.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4,18'ine ortak olduğu Mavi Giyim'de bulunuyor. Mavi Giyim'e yatırım miktarı 32 milyon 734 bin dolar oldu. Bu şirketi, yüzde 3'erlik payla Yataş ile İş Yatırım izliyor. Söz konusu şirketlerin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı sırasıyla 3 milyon 688 bin dolar ve 48 milyon 741 bin doları buldu.

Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları artırdı. Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Geçen yıl 65 ülkede 8 bin 859 firmaya yatırım yapan fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırımı tercih ediyor. Fonun piyasa değeri, 31 Aralık 2023 itibarıyla 15 trilyon 765 milyar Norveç kronu (1 trilyon 507 milyar dolar) oldu.

Norveç Varlık Fonu, Türkiye'de ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor. Fon, Türkiye için 2021'de 485 milyon dolar olan yatırımlarını 2022'de 1 milyar 217 bin dolara yükseltmişti. Fon yönetimi tarafından yapılan açıklamada "zayıf" geçen 2022'nin ardından geçen yıl 213 milyar dolarlık karla rekor kırıldığı kaydedildi.