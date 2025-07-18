Nvidia CEO'su 20 yaşında olsaydı, okuyacağı alanı açıkladı

Nvidia CEO’su Jensen Huang bugün 20'li yaşlarında bir öğrenci olsaydı, yazılım yerine fizik bilimlerine odaklanacağını söyledi ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Geçen hafta 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dünyanın ilk şirketi olan Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang bugün 20'li yaşlarında olsaydı üniversitede okurken hangi alana odaklanacağını anlattı.

CNBC'de yer alan habere göre; Jensen Huang, üniversitede okuyor olsaydı yazılım yerine fizik bilimlerine odaklanacağını söyledi.

Huang "Şu anda 20 yaşındaki genç Jensen, muhtemelen yazılım bilimlerinden ziyade fizik bilimlerini tercih ederdi. Fizik bilimi, yaşam bilimlerinin aksine, fizik, kimya, astronomi ve yer bilimleri de dahil olmak üzere cansız sistemlerin incelenmesine odaklanan geniş bir daldır" dedi.

Huang'ın CEO olarak liderliğindeki şirket, dünyanın en değerli çip üreticisi şirketidir.



