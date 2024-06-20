Nvidia, Microsoft'u tahtından etti

Dünyanın en değerli şirketi değişti. ABD'li çip üreticisi Nvidia'ın piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle 3,34 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli şirketi oldu.

20.06.2024 09:14:330
Paylaş Tweet Paylaş
Nvidia, Microsoft'u tahtından etti

ABD California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı. Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı. Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

Prof. Harold James Capital'e konuştu: Türkiye için yeni fırsatlar kapıda

Prof. Harold James Capital'e konuştu: Türkiye için yeni fırsatlar kapıda

Balığa erişim kolaylaşacak

Balığa erişim kolaylaşacak

5 ayda 27 bin elektrikli otomobil satıldı

5 ayda 27 bin elektrikli otomobil satıldı

2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor

2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor

Vergi paketinin ayrıntıları belli oldu: İşte yeni vergiler...

Vergi paketinin ayrıntıları belli oldu: İşte yeni vergiler...

Yorum Yaz