Nvidia tedarikçilerinden H20 çipinin üretimini durdurmalarını istiyor

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Samsung ve Amkor'un da içinde bulunduğu tedarikçilerine H20 yapay zeka çipinin üretimini durdurma talimatı verdi.

ABD’li çip üreticisi Nvidia, aralarında Samsung Electronics Co. ve Amkor Technology Inc.’in de bulunduğu tedarikçilerine, Çin pazarı için tasarlanan H20 yapay zeka çipinin üretimini durdurma talimatı verdi. The Information’ın haberine göre karar, Pekin’in yerel şirketlere H20 kullanmaktan kaçınmaları yönünde yaptığı uyarıların ardından alındı.

Üretimin askıya alınması, Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının daha düşük kapasiteli bir versiyonu olan H20’ye yönelik talebe ilişkin soru işaretlerini artırıyor. H20, Huawei Technologies Co. ve Cambricon Technologies Corp. gibi rakiplerin ürünleriyle rekabet ediyor.

Nvidia ve Advanced Micro Devices Inc. (AMD), kısa süre önce daha düşük segmentteki yapay zeka çiplerini Çin’e yeniden satabilmek için Washington’dan onay aldı. Ancak bu izin, satış gelirlerinin yüzde 15’inin ABD hükümetine aktarılmasını öngören tartışmalı bir koşula bağlı.

Çinli şirketler ise giderek daha fazla yerli çiplere yönelmeleri yönünde baskı altında. Bu durum, Pekin’in dünya standartlarında bir yerli endüstri kurma ve ABD teknolojisine bağımlılığı azaltma stratejisinin parçası olarak görülüyor.

“Çin’de H20’nin devamı niteliğinde bir ürün sunmak ABD’ye bağlı”

Bloomberg News’in haberine göre; Çinli yetkililer, son haftalarda çeşitli firmalara daha az gelişmiş yarı iletkenlerin kullanımını caydırıcı uyarılarda bulundu. Bu uyarılar, Washington’un çiplere daha gelişmiş konum izleme planlarının gündeme gelmesinin ardından, H20’de sözde güvenlik riskleri bulunduğuna ilişkin iddialarla birlikte geldi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Pekin’in endişelerinin kendisini şaşırttığını belirterek H20’de konum takibi veya gizli erişim özelliği bulunmadığını vurguladı. Tayvan’da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ile yeni Rubin çipi üzerine görüşmeler yapan Huang, Çin’e yönelik H20’nin devamı niteliğinde bir ürün üzerinde çalışabileceklerini, ancak bunun Trump yönetiminin kararına bağlı olduğunu söyledi.

Huang, havaalanında düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Çin’de yapay zeka veri merkezleri için H20’nin devamı niteliğinde bir ürün sunmak bizim vereceğimiz bir karar değil. Bu ABD hükümetine bağlı. Onlarla temas halindeyiz ancak şu aşamada sonucu söylemek için çok erken.”

Çin pazarına yönelik H20 çiplerinde 5,5 milyar dolarlık zarar açıklandı

Gelecek hafta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Nvidia, ürünlerinde konum takibi veya gizli erişim veya özellikleri bulunduğu iddialarını defalarca reddetti. Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Piyasa koşullarını karşılamak için tedarik zincirimizi sürekli yönetiyoruz. Her iki hükümetin de kabul ettiği üzere H20 ne askeri amaçlıdır ne de kamu altyapısında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çin kamu operasyonlarında Amerikan çiplerine güvenmez; tıpkı ABD’nin de Çin çiplerine güvenmeyeceği gibi. Ancak ABD çiplerinin ticari kullanımına izin verilmesi herkes için faydalıdır.”

Nvidia gibi müşterileri için çip paketleme hizmeti veren Amkor’da “yarı mamul yarı iletkenler yığılmaya” başladığı iddia ediliyor.

Trump yönetiminin ürünü yasaklama kararı sonrası Çin pazarına yönelik H20 çiplerinde 5,5 milyar dolarlık zararı bilançoya yansıtan Nvidia’nın elinde halen satılmamış stok bulunuyor. Huang, ABD’nin yaz aylarında bu yasağı kaldırmasının zararın bir kısmını telafi etmeye yardımcı olabileceğini, ancak tamamını karşılamayacağını belirtmişti.