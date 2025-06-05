NY Fed: İşletmeler tarifeleri müşterilere yansıttı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin "İşletmeler Tarifeleri Üstleniyor mu, Yoksa Müşterilere mi Yansıtıyor?" başlıklı analizinde, ABD'de ithalata uygulanan tarifelerin son aylarda tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştığı ve bunun birçok ithal girdinin maliyetini artırdığı belirtildi.

Analizde, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan işletmelerin, daha düşük karlarla tarifeleri üstlenmek, fiyat artışlarıyla maliyetleri telafi etmek ya da bu iki yöntemi birleştirmek gibi zor ve karmaşık kararlarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

New York ve New Jersey'nin kuzeyinde faaliyet gösteren firmalarla mayıs ayında yapılan bir anketinin sonuçlarına yer verilen analizde, firmalara, karşılaştıkları tarifeleri, ithal malların maliyetlerindeki son değişiklikleri ve tarife kaynaklı maliyet artışlarını müşterilere yansıtıp yansıtmadıklarının sorulduğu belirtildi. Analizde, anket sonuçlarının, çoğu işletmenin yüksek tarifelerin en azından bir kısmını müşterilerine yansıttığını ortaya koyduğu aktarıldı.

New York Fed'in analizinde, üreticilerin yaklaşık üçte birinin ve hizmet sektöründeki şirketlerin yaklaşık yüzde 45'inin fiyatlarını artırarak tüm tarife kaynaklı maliyet artışlarını tamamen yansıttığı kaydedildi. Ayrıca analizde, işletmelerin, tarifelerin gelecekteki seyri hakkında önemli ölçüde belirsizlik olduğunu belirttiği aktarıldı.

- Fed'in Bej Kitabı, tarifelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koydu

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun haziran sayısını yayımlayan Fed, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana hafif bir düşüş gösterdiği belirtildi. Raporda, ekonomik ve politik belirsizlik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret edilerek, bunun tüm bölgelerde iş ve hanehalkı kararlarında tereddüde ve temkinli bir yaklaşıma yol açtığı aktarıldı. Birkaç bölgede ekonomik görünümün kötüleştiği, birkaç bölgede ise iyileştiği kaydedilen raporda, görünümün genel olarak bir önceki rapora göre değişmediği ifade edildi.

Raporda, istihdamın bir önceki rapordan bu yana çok az değiştiği, ücretlerin mütevazı bir hızla artmaya devam ettiği bildirildi. Ancak birkaç bölgede ücret baskılarında genel bir gevşeme olduğunun belirtildiği raporda, birkaç bölgede de artan yaşam maliyetlerinin ücretlere yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedildi.

- Fiyatlar ılımlı bir hızda arttı

Raporda, "Fiyatlar bir önceki rapordan bu yana ılımlı bir hızda artmıştır." değerlendirmesi yer aldı. Maliyetlerin ve fiyatların ileriye dönük olarak daha hızlı artmasını bekleyenlerin olduğuna işaret edilen raporda, birkaç bölgede beklenen maliyet artışlarının "güçlü, önemli veya kayda değer" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Raporda, "Tüm bölgeler, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönl�� baskı oluşturduğunu belirtmiştir." ifadesi kullanıldı. Ancak bölgelerde yüksek maliyetlere karşı verilen yanıtların farklılıklar gösterdiği vurgulanan raporda, tarife kaynaklı maliyetlerin üç ay içinde yansıtılmasının planlandığı belirtildi.