O kentte üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına gönderildi

Ocak-mart döneminde Bursa'da üretilen otomobil sayısı 108 bin 542 oldu. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 49,1'ini gerçekleştiren Bursa'da üretilen her 10 otomobilden 6'sı ihraç edildi.

OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk 3 ayında günlük üretilen 1206 otomobilden 731'i ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 220 bin 927'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 352 bin 299 araç üretildi.

Üretilen 352 bin 299 aracın yüzde 73'üne karşılık gelen 257 bin 212'si yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 220 bin 927 aracın 149 bin 843'ü ihraç edildi.

- Hangi ilde kaç otomobil üretildi?

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 90 bin 245 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye ise ilk çeyrekte 61 bin 800 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'da bulunan Toyota 50 bin 585 adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 18 bin 297 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.

- Bursa'daki üretimin yüzde 60'ı ihraç edildi

Bursa'da ocak-mart döneminde 108 bin 542 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 49,1'i kentte gerçekleştirildi.

Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 64 bin 828 adetle ilk sırada bulunuyor.

Hyundai Motor Türkiye 51 bin 500 otomobille ikinci, Toyota 32 bin 495 otomobille üçüncü ve TOFAŞ ise 1020 otomobil ihraç ederek dördüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında, Türkiye'nin otomobil dış satımına 65 bin 848 adetle katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 44'ünü oluşturdu.

Bursa'da ilk çeyrekte üretilen 108 bin 542 adet otomobilin yüzde 60,66'sı yurt dışına gönderildi.

Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1206 ve günlük dış satım sayısı ise 731,6 oldu. Kentin bir saatte yurt dışına gönderdiği otomobil sayısı ise 30,48 oldu.