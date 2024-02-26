Oba Makarna'nın halka arzına 3,4 milyon katılım

Oba Makarna'nın halka arzına ilişkin sonuçlar belli oldu. Oba Makarna'nın halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olurken, arza yüksek katılım da dikkat çekti.

26.02.2024 09:47:280
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Oba Makarna'nın halka arzına 3,4 milyon katılım

Oba Makarna'nın halka arzına ilişkin sonuçlar belli oldu. Ünlü Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL’den 479,42 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal değerli toplam 72,25 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay halka arz edildi.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre, halka arzda; halka arz edilen 96,34 milyon TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472,22 milyon TL nominal değerli talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7 katı; grup çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı; yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep geldi.

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