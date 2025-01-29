Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

29.01.2025 16:13:100
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Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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