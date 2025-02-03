Ocakta fiyatı en çok artan ve düşenler

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu.

3.02.2025 11:32:110
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Ocakta fiyatı en çok artan ve düşenler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayakta tedavi hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

En çok çocuk giyimi ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.

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