Ocak'ta yatırımcısını sevindiren spor şirketleri

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri geçen ay yatırımcılarını sevindirirken, hisseleri en fazla yükselen spor şirketi yüzde 11,9 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi ise yüzde 0,5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu.

Spor endeksi geçen ay yüzde 7,6 artış kaydetti. Kulüplerin yeşil sahalardaki performansının yanı sıra, gerçekleştirdiği transferler, sponsorluk anlaşmaları, spor şirketlerinin hisse performansında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

Geçen ay yatırımcısına en fazla yüzde 11,9 ile Fenerbahçe kazandırdı. Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

Ocak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 11, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 9,6 artış kaydederken, Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'ın hisseleri yüzde 0,5 azalış kaydetti. Ligin zirvesindeki Galatasaray geçen ay borsada yatırımcısını sevindiremedi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi, 10 milyar 800 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.