Şirketten yapılan açıklamaya göre; yeni nesil Fiziki POS sistemleri dünyasının öncü fintech firmalarından Ödeal, 10. yılını kutluyor. 10. yılı itibariyle 120 binden fazla iş yerine sunduğu ödeme çözümleriyle sektöründe önemli dönüşümleri yaratan, Türkiye’de en çok çalışana sahip fintech firmaları arasında üst sıralarda yer alan Ödeal, 2024 itibarıyla genel işlem hacminde yüzde 120’lik bir büyüme yakaladı

2014 yılında Cepte POS ürünüyle Türkiye’yi cep telefonunu POS cihazına dönüştürme teknolojisiyle tanıştıran ve ödeme sistemleri sektörünün öncü markalarından biri olan Ödeal, 10. yılında yazılım ve ödeme teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve çözümlerle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ödeal, iş yeri sahiplerine tek bir POS cihazıyla tüm işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunarken, VUK 507 uyumlu E-Fatura POS ürünüyle işletmelerin finansal çözümlere erişimini kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz 10 yılda büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, “2014 yılında, Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncülerden biri olan ve cep telefonunu POS cihazına dönüştüren Cepte POS uygulamamızla başladığımız bu serüven, yenilikçi ödeme çözümlerine getirdiğimiz vizyon ile fiziki ödeme çözümlerindeki öncü yaklaşımımızla büyüyerek devam ediyor. Bugün 120 binden fazla iş yerine sunduğumuz ödeme çözümlerimizle ve iş birlikleriyle hem büyüdük, hem de sektörümüzde önemli dönüşümlere imza attık. Bu bağlamda, GİB’den E-Fatura özel entegratör lisansımızı da alarak portföyümüze ekledik. Garanti BBVA ve sektördeki üç büyük banka başta olmak üzere, 10’dan fazla yazılım firmasıyla olan önemli iş ortaklıklarımızla büyüme yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ayrıca, 500 kişiye ulaşan ekibimizle Türkiye’de fintech sektöründe en çok istihdam sağlayan firmalardan biriyiz” dedi. İstikrarlı büyümelerini 2022’de TaksidePOS birleşmesi ile taçlandırdıklarını söyleyen Güngör, 2025 yılında da önemli iş birliklerine imza atacaklarının sinyallerini verdi.

E-Fatura POS 15 Binin Üzerinde İş Yerinde Kullanıma Sunuldu

POS teknolojilerinde birçok ilke imza atan ve Linux POS cihazları için VUK 507 lisansını alan ilk ve tek şirket, aynı zamanda Android cihazlar için de bu lisansa sahip olan Ödeal, bu alandaki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, konuyla ilgili olarak, “10. yılımıza yakışacak gelişmelerin yaşandığı 2024 itibarıyla, dört büyük bankayla olan iş birliğimiz kapsamında işletmeci entegratör lisansımız sayesinde banka müşterilerine seyyar EFT POS cihazlarının uzaktan dönüşümünü VUK 507 çözümüyle sağlayan teknolojik altyapıyı geliştirdik. İşletmeci ve entegratör lisansımızla sektörde, teknoloji sağlayıcı kimliğimizle aktif bir rol üstleniyor ve sektöre örnek teşkil ediyoruz. Bu kapsamda, yakın zamanda PSM ödüllerinde ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ ödülüyle de başarımızı taçlandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Buna ek olarak Bilişim 500 Ödülleri'nde üç farklı kategoride (Sistem Entegratörü ve İş Ortağı - Donanım/POS Sistemleri, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren İlk 5 Şirket ve Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen İlk 10 Şirket) kazandığı ödüllerle de başarılarını tüm sektörde kanıtlamaya devam ediyor. Ödeal, 10. yılında eriştiği bu başarıların ardında yer alan 500 kişilik güçlü ekibiyle, Digital Money & Fintech Awards 2024’te 'Türkiye’de en fazla istihdam yaratan fintech firmalarından biri' olarak ödüle layık görüldü.

81 ilde POS'ları rahatlıkla ulaşılabilir hale getirdiklerini belirten Güngör: “2016’da SANKO Holding’den ve 2023 yılında Türkiye Kalkınma Fonu’ndan aldığımız yatırımlarla büyümemize hız kattık. İkinci 10 yılımızda hizmetlerimizin esnafa ulaşmasını hızlandırmak ana odaklarımızdan birisi olacak. Whzümlerimizde partnerlerimizi artırarak rekabet ve iş birliklerinin bir arada olduğu ‘rekaberlik’ modelleite-label çörinde genişleyen kadromuzla daha aktif rol oynayacağız.” dedi. Ödeal, 2024 yılında küçük işletmelerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla sunduğu sıfır komisyonlu POS çözümü Ödeal Kart ile sektörde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. Bunun yanı sıra, KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmeleri için Fibabanka ile iş birliği yaparak, onlara en uygun finansman kaynaklarına kolayca erişim imkânı sağlıyor.

“2025, Sektör İçin Umut Verici Bir Yıl Olacak”

2025 yılının sektör için umut verici olduğuna işaret eden Güngör “2024 yılı, Türkiye'nin fintech sektörü için hem yatırımların arttığı hem de yenilikçi çözümlerin öne çıktığı bir dönem oldu. 2025 yılında ise fintech yatırımlarının hızlanması, dijital ve kartlı ödeme pazarının büyümesi, rekabet ve iş birliklerini bir arada barındıran ‘rekaberlik’ modellerinde artış ve yapay zekâ destekli çözümlerin aktif kullanımı beklentilerimiz arasında. Biz de Ödeal olarak operasyonel verimliliği artırmak adına yapay zekâ çözümlerini süreçlerimize entegre ettiğimiz, bankalarla iş birliğimiz ile daha fazla finansal ürün geliştirerek KOBİ’lerin finansal servislere ulaşımını hızlandırdığımız bir döneme gireceğiz.” diyerek müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı, esnek ve etkili çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.