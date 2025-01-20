Ödeme İste siteminin kapsamı genişletildi

BKM ve TCMB tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan ve ödeme işlemlerini kolaylaştıran dijital çözüm “Ödeme İste” hizmetinin kapsamı genişledi.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıran dijital çözüm “Ödeme İste” ile sadece bireysel ödemeler için değil, işletmeler arası ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve alışverişlerde de kullanılacak. Erken ödeme, kısmi ödeme ve ödeme erteleme seçenekleri de “Ödeme İste” hizmeti üzerinden dijital ortama taşınıyor.

Yeni genişletilmiş kapsamıyla artık yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal kullanıcılar için de avantajlar sağlayan “Ödeme İste”, işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret işlemlerine ve hatta alışveriş ödemelerine kadar pek çok alanda kullanılabilir hale gelerek dijital ödeme deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından işletilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi ile birlikte çalışan ve Bankalararası Kart Merkezi(BKM) tarafından geliştirilerek yönetilen “Ödeme İste” hizmete sunulduğu 22 Ocak 2024 tarihinden bu yana ödeme süreçlerini kolaylaştırdı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyona varan işlem adedine ulaşan hizmet sayesinde ödeme isteyen kişilerin talep ettikleri ödeme tutarları kolaylıkla banka hesaplarına ulaşıyor.

Ödeme İste'nin kullanıcı sayıları

BKM ve TCMB tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Ödeme İste'de bugüne kadar 285 bin kişi muhatabından ödeme talebinde bulundu. Tutar bazında ödeme istekleri incelendiğinde ise isteklerin yüzde 32’sini 0-500 TL tutar aralığındaki işlemler oluşturuyor. FAST işlem limiti olan 100.000 TL’nin üzerindeki “Ödeme İste” talepleri de havale yoluyla yapılabiliyor.

Hem bireyler hem de işletmeler için

“Ödeme İste” hizmetinin kapsamının genişlemesiyle artık ödemenin yapılacağı tarih de önceden seçilebiliyor. Talebi ileten kişi dilerse “erken ödeme” seçeneğini aktif ederek talepte bulunduğu kişinin ödeme tarihi öncesinde ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Öte yandan yeni eklenen kısmi ödeme ve erteleme gibi fonksiyonlar da ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor. İşte yeni fonksiyonlar:

Erken ödeme: Kullanıcılara, vade tarihinden önce ödeme yaparak esnek ödeme yönetimi sağlıyor.

Kısmi ödeme: Talep edilen ödemelerin tamamı yerine, kısmi ödemeler gerçekleştirerek esnek bir ödeme süreci sunuyor.

Ödeme erteleme: Kurumsal müşteriler için ödemelerin ertelenmesini sağlarken ticari işlemlerde likidite yönetimine katkı sunuyor.

Ödeme İste hizmeti nasıl kullanılıyor?

Hizmetten bireysel olarak yararlanmak için tek yapmanız gereken bankanızın mobil uygulaması / web sitesi kanalıyla FAST menüsüne giriş yapıp “Ödeme İste”ye tıklamak. Ardından ilgili ekran kanalıyla IBAN’a, karekoda ya da daha önceden tanımlanmış olan Kolay Adrese kolaylıkla ödeme isteği iletilebiliyor. Ödeme isteği o an borçluya SMS ya da anlık bildirim olarak ulaşıyor ve borçlu buradaki adımları izleyerek ödemeyi tamamlayabiliyor. Kurumsal ödeme isteklerinde de aynı adımlar izlenirken e-ticaret ve yüz yüze ödemelerde de üye iş yerine özel bir ara yüz(API) kanalıyla hizmet alınabiliyor.