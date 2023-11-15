‘Ödeme Sistemleri ve E-Para’ 3. oturum

‘Ödeme Sistemleri ve E-Para’ başlıklı panelde Hande Sarıdal, Orkun Saitoğlu, Pınar Gökler ve Fevzi Güngör yer aldı.

15.11.2023 13:38:300
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‘Ödeme Sistemleri ve E-Para’ 3. oturum

Zirvenin üçüncü paneli Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 

‘Ödeme Sistemleri ve E-Para’ başlıklı panelin konuşmacıları; Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para Genel Müdürü Hande Sarıdal, İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, McKinsey Yönetici Ortağı Pınar Gökler ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kurulu Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Güngör oldu.

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