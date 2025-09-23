OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), küresel ve ülke bazlı büyüme beklentilerini güncellediği raporunu yayımladı.

OECD, 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Raporda, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulunuldu.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ YENİLENDİ

OECD, Türkiye için de tahminlerini güncelledi. Kuruluş, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltirken, enflasyon beklentisini yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkardı.

Ayrıca, OECD Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye indirirken, enflasyon tahminini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye yükseltti.

Küresel ekonomi için büyüme beklentisi ise 2025 yılı için %2.9’dan %3.2'ye çıkarıldı. Bu revizyon, dünya genelinde faiz indirimlerinin beklenenden erken gelmesi ve tedarik zincirlerindeki toparlanmanın etkisiyle yapıldı.

Bölgesel bazda ise:

ABD ekonomisinin 2025’te %1.8 büyümesi öngörüldü (önceki: %1.6),

Euro Bölgesi büyüme beklentisi %1.0’dan %1.2'ye çıkarıldı,

Çin için 2025 büyüme tahmini %4.7’den %4.9'a yükseltildi.

OECD’nin raporu, küresel ekonomide yumuşak iniş senaryolarına olan inancın arttığını gösteriyor. Türkiye için 2025 beklentisinin yukarı revize edilmesi ise ekonomik aktivitede toparlanmanın sürdüğüne dair olumlu bir sinyal olarak yorumlandı.