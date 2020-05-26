OECD ülkelerinde ekonomi ilk çeyrekte yüzde 1.8 küçüldü

OECD bölgesinde, küresel olarak Covid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 1.8 azaldı.

OECD’nin yılın ilk çeyrek verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.2 olan büyüme, bu yılın birinci çeyreğinde yerini daralmaya bıraktı.

Söz konusu düşüş, finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 2009 ikinci çeyrekte OECD bölgesinde reel GSYH yüzde 2.3 küçülmüştü.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Fransa’da aynı dönemde küçülme yüzde 0.1’den yüzde 5.8’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 büyüyen ABD ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 1.2 küçüldü. Almanya’da da küçülme yüzde 0.1’den yüzde 2.2’ye ve Britanya’da yüzde 0’dan yüzde 2’ye geldi.

İtalya’da geçen yılın son çeyreğinde görülen yüzde 0.3’lük küçülme, birinci çeyrekte yüzde 4.7’ye gelirken ve Japonya’da yüzde 1.9’luk küçülme ilk çeyrekte yüzde 0.9 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) oran yüzde 0.2 büyümeden yüzde 3.3 küçülmeye ve Avro bölgesinde ise yüzde 0.1 büyüme yüzde 3.8 küçülmeye döndü.

Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 1.8’lik küçülme görüldü. Söz konusu oran, 2019’nun son çeyreğinde yüzde 0.2 büyüme olmuştu.

OECD bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 1.6 artan GSYH, birinci çeyrekte 2019’nun aynı çeyreğine göre yüzde 0.8 azalış kaydetti.