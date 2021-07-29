Ofise dönüşler ertelenecek mi? Facebook ve Google’dan aşı kararı

Dünyanın en önemli şirketleri koronavirüs pandemisi sırasında evden çalışma modeline geçerken, ofise dönme hazırlıkları da başladı.

Sosyal medya şirketi Facebook, ABD’de çalışanlarından ofislere dönebilmeleri için Covid-19’a karşı aşılanmalarını istedi.

CNBC’de yer alan habere göre Facebook İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lori Goler, yaptığı açıklamada ofislere dönülmesi için Covid-19’a karşı aşılanma politikasının yerel şartlara ve düzenlemelere bağlı olarak uygulanacağını belirtti. Goler, tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayan çalışanlar için farklı seçenekler oluşturacaklarını da vurguladı.

GOOGLE’DAN AŞI ZORUNLULUĞU

Google, çalışanlarının işyerlerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiriyor.

BBC’nin haberine göre, ABD’li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD’deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak. Daha sonra bu uygulama Google’ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google’ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında “kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini” ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.

Google, Delta varyantı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artıştan ötürü dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül’den 18 Ekim’e ertelemişti.

Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.