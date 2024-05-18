Öğrencilerin tasarladığı robotlar Ağrı’nın zirvesinde yarıştı

SUNNY Elektronik’ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması”nda finale kalan 20 ekip, kendi tasarımları olan robotlarını, belirlenen parkurda final noktasına en kısa sürede ulaştırmak için yarıştı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmayı 1 dakika 22 saniye ile Iğdır Bilim Sanat Merkezi kazandı. Kazanan ekip 100 bin TL birincilik ödülünün sahibi oldu. Yarışmada ikinci olan Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi 75 bin TL, üçüncü olan Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ekibi ise 50 bin TL ile ödüllendirildi.

Türkiye’nin en büyük elektronik üreticileri arasında yer alan SUNNY Elektronik tarafından, bölgedeki çocukları, teknolojinin sunduğu yeni bilgi ve becerilerle tanıştırmak, yeteneklerine yönelik farkındalıklarını artırmak için düzenlenen yarışma, bu sene Ağrı’nın yanı sıra Kars, Ardahan ve Iğdır’dan lise öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Ağrı Valisi Mustafa Koç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ağrı Cumhuriyet Savcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Baro Başkanı Av. Serdar Gülatın, Kaymakamlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve il protokolü, organizasyona katılım göstererek öğrencilere destek verdi.

Ekipler tasarladıkları robotların belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlayabilmesi için yarıştı. Parkuru en iyi derecelerle bitiren robotu tasarlayan ekiplere, ödüllerini SUNNY Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ve Ağrı Valisi Mustafa Koç takdim etti. Adem Atmaca, Türkiye’de teknoloji, bilim ya da farklı alanlarda başarı sahibi olacak gençlerin içindeki gücü çıkaracak bu önemli adıma vesile olmaktan dolayı çok gururlu olduklarını ve bu nedenle ilk başta duyurdukları ödül tutarını, yarışma sonunda artırarak kazanan öğrencilere güzel bir sürpriz yaptıklarını belirtti.

Atmaca “Ülkemizin her noktasında çok değerli cevherler, parlak beyinler yetişiyor. Ama bir çoğu kısıtlı imkanlar sebebiyle, yeteneklerini geliştirme imlanı bulamıyor ve kendini gösteremiyor. Rahmetli babam Hayrettin Atmaca, bunu yaşayan ancak yine de kendi yolunu çizebilmiş sayılı örneklerden. Kendisinin Ağrı için başlattığı eğitim alanındaki sosyal yatırımları, bugün ikinci nesil olarak biz sürdürüyoruz. Teknoloji günümüzün ve geleceğimizin en önemli parçalarından biri. Bu sektörde hizmet veren bir marka olarak, elimizdeki bilgiyi ve kaynağı en etkili şekilde paylaşmak da bizim görevimiz. Bu bakış açışı ile hayata geçirdiğimiz teknoloji yarışmamızın ilkini, adını aldığı Ağrı’da yaptık. Bu sene ise Kars, Ardahan ve Iğdır’dan da 139 öğrenci ekibi başvuruda bulundu. İki yılda toplam 850’den fazla öğrenci, oluşturdukları ekipleri ile robot projelerini tasarladı ve sundu. Bunlardan 40 grup finale yükseldi ve projelerini gerçeğe dönüştürdü. Bu bölge için kısa sürede ulaşılmış ve çok önemli rakamlar. Önümüzdeki yıl daha da artan katılım, daha dikkat çekici projeler ve daha heyecanlı anlar yaşayacağımıza eminim” açıklamasında bulundu.

Yerel yönetimler, projenin destekçisi oldu

Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması ilk günden itibaren yerel yönetimin ilgisi ve desteği ile karşılandı. Teknolojinin günümüzün en önemli dinamiklerinden biri haline geldiğini belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç “Bugün burada, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek olan pırıl pırıl gençlerimizin, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini kullanarak, büyük emeklerle tasarladıkları teknolojik ürünleri görüyoruz. Bu yarışmada, evlatlarımız bir yandan yenilikçi fikirlerle yeteneklerini sergiliyorlar, bir yandan ekip ruhunu ve takım çalışmasını öğreniyorlar, bir yandan da birlikte bir şey başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Gençlerimizin yeteneklerini tanımaya olanak sunan, hayatımızın her alanında etkin bir şekilde yer alan teknolojiye karşı ilgilerini artıran bu etkinliklerin; onların mesleki ve teknik becerilerini geliştirerek, gelecekte bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak başarılı birer bilim insanı, astronot, mühendis, araştırmacı olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.