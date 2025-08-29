"Okula Geri Dönüş" araştırmasının sonuçları açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-20 Ağustos'ta yapılan araştırma kapsamında 805 ebeveyn ve 656 öğrenciyle anket ve odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları, planlı hazırlıkların, çocukların tercihinin ve çevrim içi alışverişte güven unsurunun alışveriş dinamikleri arasında öne çıktığını gösterdi.

Çocuklar özellikle çanta ve ayakkabı seçimlerinde söz sahibi olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, velilerin yüzde 83'ü alışveriş için liste hazırlıyor.

Aileler okul alışverişini tek seferde değil, zamana yayarak yapıyor. Velilerin yüzde 83'ü alışverişe listeyle hazırlanırken, yüzde 64'ü ise bu listeleri başkalarıyla da paylaşıyor.

Araştırmanın geçen yılki sonuçları velilerin yüzde 48'inin liste hazırlamalarına rağmen anlık satın alımlara ve farklı marka ya da ürünlere yönelebildiklerini gösterirken, bu yıl ise oran yüzde 55'e yükselerek bu eğilimin veliler arasında yaygınlaştığını ortaya koydu.

Araştırmada ailelerin bütçe planlamasına ilişkin verilere de yer verildi. Veliler okul alışverişi için ortalama 9 bin 800 lira, öğrenciler ise ortalama 6 bin lira bütçe ayırıyor.

En sık bütçe aşımı yaşanan kategoriler ayakkabı ve giyimken, ailelerin yüzde 51'i bütçelerini kesinlikle aşmayacaklarını ifade ediyor. Ödeme seçenekleri arasına ise kredi ve banka kartı öne çıkıyor.

Geçen yıl yapılan okula geri dönüş araştırmasında velilerin yüzde 55'i kredi kartı limitini kullanmadan borçlanma ya da kredilenmeyi tercih ederken, 2025'te ise en çok 3 ve 6 taksit seçeneğini uygun buldukları görülüyor. Öğrencilerde ise peşin ödeme seçeneğini daha çok tercih ediliyor.

- Öğrenciler ürün yorumları ve ürün görsellerine dikkat ediyor

Araştırma sonuçlarına göre, karar mekanizması da alışverişin türüne göre farklılaşıyor. Annelerin yüzde 72'si, babaların ise yüzde 58'i alışverişi tek başına yürüttüğünü belirtiyor. Çocukların karar etkisinin en yüksek olduğu kategoriler ise özellikle ayakkabı, kırtasiye ve çanta olarak öne çıkıyor.

Bu alışverişlerde marka kararını etkileyen faktörler arasında ebeveynlerde yüzde 44'le öğretmen tavsiyesi yer alırken, öğrencilerde ise yüzde 45 tanıdık ve arkadaş tavsiyesi yer alıyor. Öğrenciler ayrıca ürün yorumları ve ürün görsellerine dikkat ediyor.

Öğrenci ve velilerin kampanya beklentileri arasında bu yıl velilerin en çok indirim beklediği kategori ayakkabı olarak öne çıkıyor. Öğrenciler bilgisayar ve tabletlerde indirim bekliyor.

En cazip bulunan kampanya fırsatları arasında "3 al 2 öde", "4 al 3 öde", sepette indirimler ve "ikincisi 1 lira" gibi promosyonlar yer alıyor.

Çevrim içi alışverişi tercih eden velilerin yüzde 50'si uygun fiyatlı ürün bulmayı öncelikli sebep olarak gösterirken, yüzde 37'si cazip kampanya ve fiyat karşılaştırma imkanlarını çevrim içi alışverişte tercih nedeni olarak belirtti.

İlk sıralarda aynı öncelikleri paylaşan öğrencilerin öne çıkan diğer kriterleri ise yüzde 26 oranla başkalarının yorum ve değerlendirmelerini görebilmek ve ürünlerin adrese teslim edilmesi oluyor.

- Giyim markalarında yüzde 70'e varan indirim

Hepsiburada, araştırmadan elde edilen bulguları bu yılki "Okula Dönüş" kampanyasına da yansıttı. Kampanya 14 Eylül'e kadar sürerken, bu kapsamda defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete, bilgisayardan tablete kadar binlerce ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Giyim markalarında yüzde 70'e, ayakkabı ve çantalarda yüzde 35'e varan indirimler uygulanırken, kulaklık, akıllı saat, bilgisayar ve tablet gibi ürünler cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Ayrıca platformun sunduğu "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" garantisi, peşin fiyatına 9 taksit imkanı ve 81 ilde pazar günü teslimat hizmetiyle ailelerin alışveriş süreci daha da kolaylaşıyor.

- "KOBİ'ler satışlarını artırma fırsatı yakalayacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, okula dönüşün, yalnızca bir alışveriş dönemi değil, Türkiye'nin 81 ilindeki esnafı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) ve milyonlarca aileyi buluşturan bir süreç olduğunu belirtti.

Özgün, önceliklerinin ailelerin ve çocuklarının hiçbir ihtiyacının eksik kalmaması için kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla ulaştırmak olduğunu vurgulayarak, bu yıl gerçekleştirdikleri araştırmadan elde ettikleri bulguları kampanya kurgularına da yansıttıklarını kaydetti.

Ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu kategorilerde güçlü indirimler, ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimat seçenekleri sunarak velilerin yükünü hafiflettiklerini vurgulayan Özgün, "Aynı zamanda esnafımıza yeni gelir fırsatları yaratarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Okula dönüş 100 bini aşkın esnaf ve KOBİ için yeni bir gelir kapısı açarak ekonomiye canlılık katıyor. Bu dönemde Tekirdağ'dan Iğdır'a Türkiye'nin 81 ilindeki KOBİ'ler de satışların artırma fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı.