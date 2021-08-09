Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un adı üniversitesinin Spor Salonu’na verildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak tüm ülkeyi sevindiren Mete Gazoz’un adı, öğrencisi olduğu Nişantaşı Üniversitesi’nde spor salonuna verildi.

9.08.2021 15:13:000
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Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un adı üniversitesinin Spor Salonu’na verildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz, Nişantaşı Üniversitesi'nde kutlamalarla karşılandı. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ile salonun açılışını yapan Mete Gazoz; “Bu zor günlerde insanlara biraz olsun umut olmak benim için şampiyon olmaktan çok daha önemli. Bu haberlerden biraz olsun uzaklaşıp yüzümüzü gülümsetebilecek bir haberle onları mutlu etmenin verdiği gururu yaşıyorum” dedi.

Şimdiki hedefim “Paris’teki Olimpiyatlara tam kadro olarak katılmak”

Mete Gazoz yeni hedefleri hakkında açıklamalarında “Son 2 olimpiyatta 1 kadın 1 erkek sporcu olarak katılırken, bundan sonrası için, 24 yılın sonunda ilk kez tam kadro olarak 3 erkek 3 kadın sporcu olarak olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Amacımız madalya sevincimizi 1 iken 4 yapmak” dedi.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal da Mete Gazoz’un başarısı ile ilgili, “Bu kötü günlerde yüzümüzde bir tebessüme neden olduğu için şahsım ve ülkem adına öğrencimiz Mete’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Onun adı Üniversitemizin salonunda yaşayacağı gibi bir de adına bağışlayacağımız 500 Fidan ile herkese nefes olsun istiyoruz.” dedi. Mete Gazoz ile ok atma antrenmanı da yapan Uysal, sporcu gençlere verdikleri desteğin her geçen gün artacağını sözlerine ekledi.

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