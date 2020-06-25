“Online ciromuz 10 kat arttı”

Pandeminin dijital dönüşüm süreçlerini tahminlerin de ötesinde hızlandırdığını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, bu süreçte online satış cirolarının 10 kat arttığını söyledi. Şirket Türkiye’de bulunan tüm işletmelerinde “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya da hak kazandı.

capital.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Hakan Bulgurlu, Koç Holding’in 2016 yılında başlattığı Dijital Dönüşüm Programı ile dijitalleşmeyi stratejik bir öncelik olarak kabul ettiğini hatırlattı. Koç Holding şirketleri olarak daha önce attıkları adımlar sayesinde bu dönemi sorunsuz bir şekilde geçirdiklerini dile getiren Bulgurlu, şöyle konuştu: “Üretim tarafındaki dijital teknolojiler, iş istasyonlarına uzaktan erişim sağlayabilmemiz ve geliştirdiğimiz uygulamalar elimizi güçlendirdi. Türkiye’deki markalarımızın online satış trafiği 2.5 katına çıkarak online ciromuzu 10 kat artırdı. Çağrı merkezlerimizi bulut alt yapısında çalıştırıyor, kalite analizinde yine yapay zekâ uygulamalarından faydalanıyoruz. Bilgi teknolojileri anlamında hazırladığımız altyapı sayesinde iki hafta gibi kısa bir sürede tüm ofis çalışanlarımızı sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde uzaktan çalışma modeline adapte ettik. Covid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak yeni yaşam tarzı ve alışkanlıklara uygun çözümler geliştirmek ve ilham vermek amacıyla Türkiye’nin en büyük kurumsal hackathonuna imza attık. “Hack the Normal” adıyla düzenlediğimiz bu online hackathonda 5 ülke, 34 şehirden yaklaşık 300 girişimci yaratıcı fikirlerini projeye dönüştürdü. Mobil sterilizasyon cihazları, eve hijyenik teslimat çözümleri, uzaktan hasta takibi, interaktif egzersiz çözümleri gibi 52 proje geliştirildi.”

“Sürdürülebilir bir düzen oluşturmalıyız”

Yeni dönemde daha odaklı çalışacakları, daha az seyahat edecekleri ve toplantıları daha çok sanal ortamda yapacakları bir çalışma modeline doğru ilerlediklerini vurgulayan Bulgurlu, şunları dile getirdi:

“Pandeminin en önemli sonuçlarından biri de sürdürülebilirliğin artık zorunlu bir iş modeline dönüşmesi olacak. Covid-19 sonrasında rakip şirketlerin ve kamu ile özel sektörün toplumsal fayda için daha fazla bir araya geleceğini düşünüyorum. Bu dönemden dersler çıkartarak ekonomik ve sosyal olarak daha dengeli, sürdürülebilir bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Gezegenimizin ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi açıkladık. 2030 yılına kadar küresel operasyonlarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı, üretimimizde su ve enerji tüketimini azaltmayı, atık geri dönüşüm oranlarımızı artırmayı ve daha fazla plastik geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. Beko ile 80 milyon kişinin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını artırmak, Grundig ile 1.200 ton gıda atığının önüne geçmek yine hedeflerimiz arasında.”

“Tüm işletmelerimiz COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı”

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz uyguladıklarını vurgulayan Bulgurlu, bu sayede Türkiye’de bulunan tüm işletmelerinde “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandıklarını kaydetti. Arçelik’in “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldığı tesisler ise şöyle: Eskişehir Buzdolabı İşletmesi, Eskişehir Kompresör İşletmesi, Çayırova Çamaşır Makinesi İşletmesi, Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi, Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi, Beylikdüzü Elektronik İşletmesi, Çerkezköy Çamaşır Kurutma Makinesi İşletmesi, Çerkezköy Elektrik Motorları İşletmesi ve Wat Motor A.Ş.

Bu belgelerin tüketicilerin hijyen konusundaki çekincelerini gidermelerine yardımcı olacağını ifade eden Hakan Bulgurlu, şunları söyledi: “Arçelik olarak her türlü krize hazırlıklıyız ve her koşulda üretim devamlılığını sağlayacak alt yapımız mevcut. Koronavirüs salgını ile bu kaslarımızı bir kez daha test etmiş olduk ve başarımızı ispatladık. Sürecin en başından bu yana olduğu gibi Koç Holding Acil Durum Kriz Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



