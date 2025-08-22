Önümüzdeki hafta yurt içinde ekonomi gündeminde neler olacak?

26-30 Ağustos haftasında güven endeksleri, dış ticaret açığı, işsizlik verisi ve TCMB rezervleri yakından izlenecek. İşgücü piyasası rakamları ile dış ticaret istatistikleri piyasalar açısından kritik önemde olacak.

Önümüzdeki hafta yurt içi ekonomi gündemi yoğun veri akışına sahne olacak.

Gelecek haftanın önemli gündem maddeleri ve detayları...

25 Ağustos Pazartesi

Hafta reel sektör göstergeleriyle başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) yayımlanacak.

Temmuz ayında sınırlı düşüş gösteren göstergeler, sanayi üretimi ve büyüme görünümü için öncü sinyal verecek.

26 Ağustos Salı

TCMB’nin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketi açıklanacak. Enerji fiyatlarındaki hareketlerin, beklentiler üzerindeki etkisi takip edilecek.

28 Ağustos Perşembe

Yoğun veri gündeminin yaşanacağı gün olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sabah saatlerinde Ekonomik Güven Endeksini yayımlayacak. Aynı gün Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Öğleden sonra ise TCMB, haftalık rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini paylaşacak. Merkezin net rezervlerindeki artış eğilimi piyasaların odağında olacak.

29 Ağustos Cuma

Haftanın en kritik verilerinden biri açıklanacak: İşgücü İstatistikleri. Haziran’da %32,9 ile rekor seviyeye çıkan geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı sonrası Temmuz rakamları yakından izlenecek. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım dönemi iç borçlanma stratejisini duyuracak.