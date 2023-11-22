Open.AI'da CEO krizi çözüldü

Open.AI, Sam Altman'ın CEO'luğa geri dönmesi yönünde prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yaşanan krizin ardından şirket ile Sam Altman arasında geri dönüş için görüşmeler başlamıştı.

Yapay zeka şirketi Open.AI'da son günlerde devam eden CEO krizi çözüldü. Şirketin, X hesabı üzerinden yapılan açıklamada Sam Altman'ın CEO olarak geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yeni yönetim kurulunda Bret Taylor başkan olarak atanırken, kurulda Larry Summers ve Adam D'angelo da yer aldı.

Open.AI geçtiğimiz Cuma günü, Sam Altman'ın CEO'luk görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Şirket daha sonra eski Twitch CEO'su Emmett Shear'ın yeni CEO olarak atandığını duyurmuştu.

Altman'ın görevden alınması büyük yankı uyandırırken, Microsoft başta olmak üzere şirketin yatırımcıları bu karara tepki vermişti. Şirket çalışanları da Altman'ın görevden alınması sonrasında şirketten ayrılabileceklerini ifade etmişti.

Yaşanan krizin ardından bir süre sonra şirket ile Sam Altman arasında geri dönüş için görüşmeler başlamıştı.