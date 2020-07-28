'Organik fırsatları değerlendireceğiz'

Evyap CEO'su Mehmed Evyap, organik büyüme planlarının sürdüğünü belirterek, kendi işlerindeki fırsatlara odaklanacaklarını söylüyor.

28.07.2020 17:19:000
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'Organik fırsatları değerlendireceğiz'

93 yıllık aile şirketi Evyap'ın CEO'su Mehmed Evyap, "Aromel'i 2006'ın sonunda satın aldık. Daha sonra bu şirketin markalarını, ruhunu ve kimliğini anladıktan sonra Evyap'ın içinde konsolide ettik. Tüccar hiçbir şeye 'olmaz' demez ama şu an kendi işlerimizde, markalarımızda iyi fırsatlar görüyoruz. Türkiye'de enflasyonun çarpanı olan büyümeleri sağlamış olmanın getirdiği moralle diyoruz ki kendi işlerimizin içinde organik fırsatlar var. Bu fırsatları kullanıp işimizi geliştirecek özgüveni hissediyoruz" diyor. 

"ANA İŞİMİZİN BAĞIMSIZ KALMASI KONUSUNDA HASSASIZ"

Mehmed Evyap, şuan masada satın alma projelerinin olmadığını belirterek şöyle devam ediyor: 

"Ana işimizin bağımsız kalması konusunda hassasız. Bizim temsil ettiğimiz değerleri çok uluslu ortaklıkta koruyamayacağımızı, şirketin enerjisini kaybedeceğini düşünüyoruz. Sonradan girdiğimiz işlerde ise bize teklif gelirse değerlendiririz." 

Yazının tamamı Capital Temmuz sayısında... 


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