Organize sanayi bölgelerinde 'yerinde aşı' başlıyor

Türkiye aşılama programında yeni bir modeli devreye alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasına geçileceğini açıkladı.

15.06.2021 14:58:000
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Organize sanayi bölgelerinde 'yerinde aşı' başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasının başlayacağını söyledi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.


Aşıda 35 milyon eşiği geçildi

Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr web sitesi aracılığıyla paylaştığı 15 Haziran 2021, saat 13:00 aşı verilerine göre, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşı sayısı 35 milyon 35 bine ulaştı.

Birinci doz aşı olan kişi sayısı 21 milyon 178 bine çıkarken, ikinci doz aşı olan kişi sayısı 13 milyon 857 bini geçti.

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