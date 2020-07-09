Orka Holding'e yeni Pazarlama İletişim Direktörü

Orka Holding’teki yeni görevine 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan Vildan Yıldırım, markanın yurtiçi ve yurtdışı tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İstanbul doğumlu olan Vildan Yıldırım, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Yıldırım, Sabancı Üniversitesi EDU Liderlik Geliştirme Programı’nda Süreç Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Verme, Vuca ve Stratejileri Yönetimi ile Çağdaş Liderlik Yaklaşımları ile eğitim hayatını daha da güçlendirdi.

Kariyeri boyunca Star TV ve AnıTur’da Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, BN Etkinlik ve Organizasyon’da Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Proje Direktörlüğü, Kiğılı Giyim’de Kurumsal İletişim Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan Yıldırım, birbirinden başarılı projeler ve etkinlikler gerçekleştirdi. Vildan Yıldırım, geçen yıl “Basın Dostu 50 Kurumsal İletişim Lideri” arasında yer alarak bu başarısını taçlandırdı.

Bundan böyle Orka Holding’in önemli pozisyonlarından Pazarlama İletişim Direktörlüğü görevi ile markanın hedeflerine ekibiyle beraber güçlü katkı sunacak olan Vildan Yıldırım, evli ve iki çocuk annesidir.