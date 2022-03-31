Orta Doğu ve Orta Asya için yeni tehdit

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin Orta Doğu ve Orta Asya'da hızla arttığını belirterek, söz konusu bölgelerin büyümesi ve refahı için "büyük" bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Georgieva, IMF'nin "Sıcaklığı Hissetmek: Orta Doğu ve Orta Asya'da İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak" başlıklı yeni raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada, iklim krizinin yaşamda ve geçim kaynaklarında ciddi aksamalara neden olduğuna dikkati çekti.

Son 20 yılda Orta Doğu ve Orta Asya'da iklimle ilgili afetlerin sıklığı ve şiddetinin dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı arttığına işaret eden Georgieva, "İklim etkilerinin ekonomik ve finansal sonuçları, bölgedeki büyüme ve refah için büyük bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Ekonomileri iklim zorluklarıyla uyumlu hale getirme çağrısı

Georgieva, aşırı hava olaylarının yıllık ekonomik büyümeyi kişi başına 1-2 puan oranında azalttığını, Kafkasya ve Orta Asya'da ise gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) düzeyinde 5,5 puanlık kalıcı bir kayba neden olduğunu aktardı.

Tüm ülkeleri ekonomilerini iklim zorluklarıyla uyumlu hale çağıran Georgieva, istikrarlı bir şekilde yükselen karbon fiyatının benimsenmesi, yeşil yatırımların artırılması ve adil bir geçişin sağlanması için çalışılması gerektiğini ifade etti. Georgieva, iklimle uyum politikalarının ulusal ekonomik stratejilere dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

İklim felaketleri Orta Doğu ve Orta Asya'da 7 milyon kişiyi etkiledi

IMF'nin yeni raporu, 2000'den bu yana Orta Doğu ve Orta Asya'da iklim felaketlerinin 2 bin 600'den fazla insanın ölümüne ve 2 milyar doları aşkın maddi hasara neden olduğunu ortaya koydu. İklim felaketlerinin bölgede 7 milyon kişiyi etkilediği belirtilen raporda, bölgede sıcaklıkların son 30 yılda 1,5 derece arttığı, bunun 0,7 derece olan küresel artışın 2 katı olduğu kaydedildi.

Raporda, Bahreyn, Cibuti, Moritanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 5 en sıcak ülkenin ekonomik büyümelerinin artan sıcaklıklardan etkileneceği ifade edildi.

İklim değişikliğinin Orta Doğu ve Orta Asya'da ağır kayıplara neden olduğu vurgulanan raporda, daha yüksek sıcaklıklara ve aşırı hava olaylarına uyum sağlanamaması durumunda bölgede iklime bağlı can ve mal kayıplarının daha da kötüleşeceğini aktarıldı. Raporda, söz konusu uyumun finansmanı için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu bildirildi.











