Otokar, Romanya ile anlaşma imzaladı

Otokar, Romanya ile yaklaşık 857 milyon avro değerinde askeri araç anlaşması imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu’nun savunma sanayi şirketi Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait Romtehnica'nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesini kazandı.

Katma Değer Vergisi (KDV) hariç yaklaşık 4,3 milyar RON (yaklaşık 857 milyon avro) tutarındaki anlaşma, bugün Romanya'da imzalandı. Toplam 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç ve bazı entegre lojistik destek hizmetleri kapsayan sözleşmede araçların ilk 278 adedi Türkiye'de, geri kalanı Romanya'da yerel olarak üretilecek.

Teslimatların, 2025'in son çeyreğinde başlatılması ve 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanıyor. Şirket, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı C. N. Romtehnica S.A. (Romtehnica) şirketinin 20 Mart'ta açtığı 4x4 Hafif Zırhlı Taktik Araç alımı ihalesine teklif vermişti.

Yapılan teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, şirket, ihale makamı tarafından 4 Ekim'de sözleşme görüşmeleri için davet edilmişti. 1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler'in askeri araç tedarikçisi olan şirketin COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, günümüzde 13 ülkede 20'den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Otokar’ın 40 yıla yakın savunma sanayisi tecrübesiyle COBRA II, modüler bir platform olarak tasarlandığı için farklı görevlere uygun olarak geliştirilebiliyor. 2013'te şirketin ürün ailesine eklenen COBRA II, bugüne kadar kullanıcılarının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30’dan fazla farklı versiyonda tasarlandı ve üretildi.

İhaleye sunulan COBRA II de Romanya'nın istediği teknik ve taktik özelliklere göre özel olarak geliştirildi. COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, koruma, taşıma seviyesi ve iç hacmiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma özelliği sayesinde güvenlik sunuyor. Geniş silah entegrasyonuna ve görev donanım ekipman opsiyonlarına sahip COBRA II, zorlu arazi ve iklim koşullarında da performans sağlıyor.