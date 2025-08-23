Otomobil almayı düşünenler için sıfır araç fiyatları ne kadar? (Ağustos 2025)

Ülkemizde son yıllarda döviz kurlarına bağlı olarak sıfır araba fiyatları değişiklik gösteriyor. Araç fiyatları da marka, model, motor özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.

Günümüzde Türkiye’de güncel araç fiyatları; döviz kurları, vergiler ve üretim maliyetleri gibi pek çok faktörden etkileniyor. Döviz kurları, petrol fiyatları, enflasyon oranı, üretim maliyetleri, lojistik giderler ve yüksek vergi oranları gibi etmenler de nihai tüketiciye ulaşan fiyatların ana belirleyicileri oluyor.

İşte Ağustos 2025'te Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobillerin başlangıç fiyatları

En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları





Marka Başlangıç Fiyatları

Togg 1.862.000 TL

Renault 1.447.000 TL

Cherry 2.145.000 TL

Dacia 1.310.000 TL

Citroen 1.300.000 TL

Opel 1.317.000 TL

Peugeot 1.896.500 TL

Ford 1.516.700 TL

Hyundai 1.125.000 TL

Kia 1.210.000 TL

Skoda 1.685.000 TL

Seat 1.665.000 TL

Honda 1.580.000 TL

Toyota 1.828.000 TL

Fiat 1.144.131 TL

Volkswagen 1.661.000 TL

Nissan 1.649.900 TL

BMW 3.308.400 TL

Mercedes 3.003.000 TL

BYD 1.629.500 TL

Tesla 2.241.000 TL

Suzuki 1.470.000 TL















