Otomobil almayı düşünenler için sıfır araç fiyatları ne kadar? (Ağustos 2025)

Ülkemizde son yıllarda döviz kurlarına bağlı olarak sıfır araba fiyatları değişiklik gösteriyor. Araç fiyatları da marka, model, motor özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.

23.08.2025 13:14:540
Paylaş Tweet Paylaş
Otomobil almayı düşünenler için sıfır araç fiyatları ne kadar? (Ağustos 2025)

Günümüzde Türkiye’de güncel araç fiyatları; döviz kurları, vergiler ve üretim maliyetleri gibi pek çok faktörden etkileniyor. Döviz kurları, petrol fiyatları, enflasyon oranı, üretim maliyetleri, lojistik giderler ve yüksek vergi oranları gibi etmenler de nihai tüketiciye ulaşan fiyatların ana belirleyicileri oluyor. 

İşte Ağustos 2025'te Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobillerin başlangıç fiyatları

                                                 En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları


                                             Marka                        Başlangıç Fiyatları

                                             Togg                              1.862.000 TL
                                             Renault                          1.447.000 TL
                                             Cherry                            2.145.000 TL
                                             Dacia                             1.310.000 TL
                                             Citroen                           1.300.000 TL
                                             Opel                               1.317.000 TL
                                             Peugeot                          1.896.500 TL
                                             Ford                                1.516.700 TL
                                             Hyundai                          1.125.000 TL
                                            Kia                                  1.210.000 TL
                                            Skoda                              1.685.000 TL
                                            Seat                                 1.665.000 TL
                                            Honda                              1.580.000 TL
                                            Toyota                               1.828.000 TL
                                             Fiat                                  1.144.131 TL
                                           Volkswagen                       1.661.000 TL
                                            Nissan                              1.649.900 TL
                                            BMW                                 3.308.400 TL
                                            Mercedes                          3.003.000 TL
                                             BYD                                 1.629.500 TL
                                           Tesla                                   2.241.000 TL
                                           Suzuki                                1.470.000 TL

   


                                     



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Meta'dan Google Cloud'a 10 milyar dolarlık yatırım

Meta'dan Google Cloud'a 10 milyar dolarlık yatırım

Türkiye'den Romanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatı

Türkiye'den Romanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatı

Türkiye ile Avustralya 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Türkiye ile Avustralya 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak.. Açık artırma ne zaman?

TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak.. Açık artırma ne zaman?

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: "Finansal istikrar daha da güçlenecek"

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: "Finansal istikrar daha da güçlenecek"

Borsada en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse hangileri oldu? (18-22 Ağustos)

Borsada en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse hangileri oldu? (18-22 Ağustos)

Yorum Yaz