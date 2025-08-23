Otomobil almayı düşünenler için sıfır araç fiyatları ne kadar? (Ağustos 2025)

Ülkemizde son yıllarda döviz kurlarına bağlı olarak sıfır araba fiyatları değişiklik gösteriyor. Araç fiyatları da marka, model, motor özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.
Günümüzde Türkiye’de güncel araç fiyatları; döviz kurları, vergiler ve üretim maliyetleri gibi pek çok faktörden etkileniyor. Döviz kurları, petrol fiyatları, enflasyon oranı, üretim maliyetleri, lojistik giderler ve yüksek vergi oranları gibi etmenler de nihai tüketiciye ulaşan fiyatların ana belirleyicileri oluyor.
İşte Ağustos 2025'te Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobillerin başlangıç fiyatları
En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları
Marka Başlangıç Fiyatları
Togg 1.862.000 TL
Renault 1.447.000 TL
Cherry 2.145.000 TL
Dacia 1.310.000 TL
Citroen 1.300.000 TL
Opel 1.317.000 TL
Peugeot 1.896.500 TL
Ford 1.516.700 TL
Hyundai 1.125.000 TL
Kia 1.210.000 TL
Skoda 1.685.000 TL
Seat 1.665.000 TL
Honda 1.580.000 TL
Toyota 1.828.000 TL
Fiat 1.144.131 TL
Volkswagen 1.661.000 TL
Nissan 1.649.900 TL
BMW 3.308.400 TL
Mercedes 3.003.000 TL
BYD 1.629.500 TL
Tesla 2.241.000 TL
Suzuki 1.470.000 TL