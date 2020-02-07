Otomotiv devleri üretime başlıyor

Honda,Toyota, Hyundai ve Kia gibi otomotiv devleri virüs sebebiyle ara verdikleri üretime 17 Şubat'ta devam etmeyi planlıyor.

7 ŞUBAT, 20200
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Otomotiv devleri üretime başlıyor

Çin’deki ölümcül virüse yönelik alınan önlemler kapsamında, Hyundai Motors, iştiraki Kia Motors, Toyota Motor Corp. ve Honda Motor Corp. gibi otomobil üreticileri ara verdikleri üretime 17 Şubat’ta tekrar başlayacaklar.

Çin’de üretimini 9 Şubat’a kadar durdurduğunu bildiren Toyota ve 14 Şubat’a kadar durdurduğunu bildiren Honda üretime 17 Şubat’ta tekrar başlayacaklarını bidirdiler.

Bu çalışmayı durdurmalar dünyanın en bütük otomobil piyasasında virüs yayılımı başlkamadan önce halihazırda üçüncü art arda yıllık düşüş eğilimini sürdüren otomotiv sektörü için ters esen rüzgarları şiddetlendirdi.

LMC Automotive araştırmacısı, “Bu ölümcül salgının üçüncü çeyreğe sarkması durumunda Çin’in otomotiv piyasasının bu yıl yüzde 10 ya da daha fazla daralabileceğini” belirtti.

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