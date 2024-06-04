Otomotiv satışlarında düşüş sürüyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 düştü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayının ardından Mayıs ayında da daraldı. Sıkılaşma otomotiv talebindeki etkisini yılın ikinci çeyreğinde hissettirmeye devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Nisan ayının ardından Mayıs ayında da otomotiv satışlarında düşüş yaşandı. Verilere göre, Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

2024 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80 bin 260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17 azalarak 20 bin 45 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,7 arttı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 35,6 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6'lık artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375 bin 97 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96 bin 646 adet oldu.