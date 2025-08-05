Otomotiv sektörü geçen ay yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye otomotiv endüstrisi temmuz ayında 3 milyar 838 milyon dolarlık ihracata imza attı.

5.08.2025 16:04:500
Paylaş Tweet Paylaş
Otomotiv sektörü geçen ay yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 15,4 oldu.

"Binek otomobil" ihracatı yüzde 4 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin temmuz ayı ihracatı 1 milyar 363 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı temmuzda yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 26 artışla 627 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 124 artışla 318 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 260 artışla 223 milyon dolara yükseldi.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı 103 milyon dolar olarak açıklandı.

Almanya'ya ihracat yüzde 69 arttı

Temmuz ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 69 artışla 639 milyon dolar oldu.

Birleşik Krallık 429 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise geçen ay yüzde 48 artışla 427 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İki çay üreticisi güçlerini birleştirdi

İki çay üreticisi güçlerini birleştirdi

TL'nin reel değeri Temmuz ayında geriledi

TL'nin reel değeri Temmuz ayında geriledi

Pegasus açıkladı: Uçakta powerbank kullanmak artık yasak

Pegasus açıkladı: Uçakta powerbank kullanmak artık yasak

Bakan Bolat: "Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulacak"

Bakan Bolat: "Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulacak"

Rusya’da enerji gelirleri eriyor

Rusya’da enerji gelirleri eriyor

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ağustos)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ağustos)

Yorum Yaz