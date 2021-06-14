Otomotiv üretimi ilk 5 ayda hangi seviyede?

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde otomotiv üretimi 532 bin 441 adet olarak gerçekleşirken, otomobil üretimi yüzde 23 artarak 353 bin 580 adede ulaştı.

Türkiye'nin otomotiv üretimi, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamada, Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verileri paylaşıldı.

Buna göre, ilk 5 ayda toplam otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 532 bin 441 adede, otomobil üretimi de yüzde 23 yükselişle 353 bin 580 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 556 bin 513 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ticari araç üretimi yüzde 40 arttı. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 37 artış yaşandı. Toplam ticari araç üretimi 178 bin 861 adet oldu.

Pazara bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 arttı. Ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015'e göre göre kamyon pazarı yüzde 32, otobüs pazarı yüzde 52 ve midibüs pazarı yüzde 75 daraldı.

Pazar, 10 yıllık ortalamaların yüzde 12 üzerinde seyretti

Yılın ilk 5 ayında toplam pazar 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 69 yükselişle 247 bin 977 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mayıs 2021'de toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 18 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 24, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 18 arttı

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 10 yükselişle 256 bin 621 adet oldu. Yüzde 106 yükselişin yaşandığı traktör ihracatı, 9 bin 700 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ilk 5 ayda toplam ihracattan yüzde 14 pay alarak ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37, avro bazında ise yüzde 26 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 12,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 artarak 4,2 milyar dolar oldu.

Avro bazında otomobil ihracatı yüzde 11 yükselişle 3,5 milyar avroya ulaştı. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 30 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 50 yükseliş kaydetti.