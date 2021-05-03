Otomobilde çip sıkıntısı: TAYSAD'dan açıklama

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, bu yıl Covid-19 üçüncü dalgası ile çip krizinin bir araya geldiğini, otomotivde üretimin mayıs ve haziran ayında durabileceğini söyledi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yöneticileri, online platformda otomotiv gazetecileriyle buluştu. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, tedarik sanayinin durumu ve Türkiye’nin bu yaşananlardan nasıl etkilendiğiyle ilgili açıklamalarda bulundular. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ve bir önceki dönem TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ana firmaların aynı dönemde tatil yapmalarını istediklerini ama bunun şimdiye kadar gerçekleşmediğine dikkat çekti.

COVİD-19’UN ÜÇÜNCÜ DALGASI İLE CİP KRİZİ ÜRETİMİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Ajansoto'nun haberine göre Saydam, “Bu yıl covid-19 üçüncü dalgası ile çip krizi bir araya geldi. Gündemdeki birçok probleme rağmen 2021 senesinde 2020’ye göre bir iyileşme bekleniyor. Bu iyileşme, pandeminin ilk günlerinde söylenen “2019’u 2021’de yakalarız” söyleminden biraz uzak. Küresel anlamda daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında kötümser bir tablo var. Dünyada 100 milyon adetlik üretime ulaşılmasıyla ilgili tarih ötelenmekte. Son 3 yılda dünya, Avrupa ve ülkemizde üretim daralmış durumda” diye konuştu.

“ZORUNLU YILLIK İZİN KAÇINILMAZ OLDU”

Saydam sözlerine şöyle devam etti 'Yaptığımız çalışmalara göre, katılımcı üyelerimizin yüzde 64’ü uzun süreli duruşlarda yıllık izin uygulaması yapacağını ifade etti. Çünkü, işimiz olmadığı zamanlarda daha çok kısa dönem çalışma uygulanıyordu, bundan dolayı izinlerin birikmesi söz konusuydu. Şu anda birikmiş olan bu yıllık izinleri eriterek ana sanayinin anons ettiği planlara uyuyoruz. Temmuz-Ağustos bakımlarımızı öne çekiyoruz. Üretim, Ağustos ayından itibaren devam edilecek denildiği için biz de yıllık izinlerimizi kullandırmaya başladık. Yıllık izinlerde çalışanlar hak kaybı yaşamıyor. Bununla beraber, yıllık izin kullanmayan düşük seviyede tedarik sanayi temsilcileri ise ücretsiz izin kullandırıyor. Bu bağlamda, tedarik sanayisinin yüzde 53,5’i ücretsiz ürünleri tüm personele kullandırmakta. Bu konuda mavi veya beyaz yaka ayrımı yapmamakta.'

Albert Saydam 'Biz, ana sanayilerden her zaman yaz tatillerini aynı döneme getirmelerini talep ediyorduk ve bunun yapılmasının zor olduğu söyleniyordu. Ancak, pandemi bütün bu alışılmışları bozdu. Görünen o ki şu anda yarı iletken krizinden dolayı üreticiler tatillerini önümüzdeki Mayıs-Haziran’a çektiler. Biz de böylelikle toplu izin kullandırabileceğiz.' dedi.

“ÜYELERİMİZİN YÜZDE 55’İ CİRO KAYBI BEKLİYOR”

Saydam “Son olarak, üyelerimizin yüzde 55’i ana sanayinin ani duruş kararlarından dolayı cirolarında düşüş yaşayacağını tahmin ediyor. Bu düşüşün de yüzde 1-10 arasında gerçekleşeceği yaygın olarak tahmin ediliyor” dedi.

TAYSAD’ın eski başkanı Alper Kanca ise şunlar söyledi, “Biz küresel çalışıyoruz. Planlarımızı yurtdışındaki müşterilerimizi de dikkate alarak yapıyoruz. Her sene yurt içi ve yurt dışında farklı ülkelerdeki müşterilerimiz genelde Ağustos ayında bakım tatili yaparlardı. Şimdi yabancılar için ayrı, Türkiye için ayrı planlamalar yapıyoruz. Planlar karışmaya başladı. Bu da yönetilmesi çok zor bir hal aldı” dedi.

“ANA SANAYİNİN İNDİRİM TALEPLERİNDEN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR””

Kanca “Tedarik sanayicilerinin, ana sanayicilerden bir sonraki en büyük beklentisinin ise 2021 indirim taleplerinden vazgeçilmesi olduğunu görüyoruz. Üyelerimizin yüzde 64,8 gibi önemli bir kısmı yaşanan gelişmelerden yani maruz kaldıkları verimlilik ve kapasite kayıplarından dolayı ana sanayinin bu yılki indirim taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini ifade ediyor” diye konuştu..



