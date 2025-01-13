Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü ve otoyolların zamlı ücretleri belli oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda "Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Ücret bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir" denildi.

Sitede yer alan listelere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti 47 TL olarak belirlenirken, Osmangazi Köprüsü’nde bu ücret 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 80 TL oldu.

işte zam sonrası yeni tarifeler:



