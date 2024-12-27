ÖTV muafiyetli engelli araçlarında yerlilik şartı

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.