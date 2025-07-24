ÖTV oranları değişti... TOGG'un yeni fiyatı ne olacak?

Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahı ve ÖTV oranı yükseltildi. Motor gücü 160 Kw ve altı olup matrah değeri 1 milyon 650 bin lira ve altı olan elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 25, matrah değeri 1 milyon 650 bin liradan yüksek olan araçların ÖTV'si yüzde 55, motor günü 160 Kw ve üstü olup matrah değeri 1 milyon 650 bin liranın altında olan elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 65, matrah değeri 1 milyon 650 bin liranın üzerinde olanların ise ÖTV'si yüzde 75 oldu.

NTV'nin haberine göre; bu oranlar TOGG T10X'in fiyatları üzerinde de etkili olacak.



TOGG FİYATLARI NE OLACAK?

NTV'de yer alan hesaplama şöyle:

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya,

TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya,

TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıkacak.