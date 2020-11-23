Oxford-Astrazeneca aşısının sonuçları geldi: Yüzde 70 etkili

Pfizer ve Moderna'nın ardından Astrazeneca ve Oxford aşısının araştırma sonuçları da geldi.

23.11.2020 11:51:000
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Oxford-Astrazeneca aşısının sonuçları geldi: Yüzde 70 etkili

Astrazeneca'nın Oxford ile birlikte geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 70 etkili olduğu açıklandı. Astrazeneca CEO'su geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı yüksek etkili olduğunu belirtti.

Daha önce Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların etkinliğinin yüzde 90 üzerinde olduğu belirtilmişti.

Erken sonuçlara göre, Astra-Oxford aşısı yüzde 94.5 etkinliğe ulaşan Moderna ve yüzde 95 etkinliğe ulaşan BioNTech-Pfizer aşısının bir hayli gerisinde kalıyor.

Astra-Oxford aşısının etkinlik oranının daha düşük olmasına rağmen avantajlı olduğu konu ise dağıtım ve lojistik. Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları donmuş olarak nakliye edilmek zorundayken Astra-Oxford aşısı buzdolabı sıcaklığında taşınabiliyor.

Böylece Astra-Oxford tarafından geliştirilen aşının dağıtım ve saklama kolaylığından dolayı, orta gelirli ülkelere ve yoksul ülkelerin aşıya ulaşımını kolaylaştıracağı düşünülüyor.

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