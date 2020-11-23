Oxford-Astrazeneca aşısının sonuçları geldi: Yüzde 70 etkili

Pfizer ve Moderna'nın ardından Astrazeneca ve Oxford aşısının araştırma sonuçları da geldi.

Astrazeneca'nın Oxford ile birlikte geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 70 etkili olduğu açıklandı. Astrazeneca CEO'su geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı yüksek etkili olduğunu belirtti.

Daha önce Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların etkinliğinin yüzde 90 üzerinde olduğu belirtilmişti.

Erken sonuçlara göre, Astra-Oxford aşısı yüzde 94.5 etkinliğe ulaşan Moderna ve yüzde 95 etkinliğe ulaşan BioNTech-Pfizer aşısının bir hayli gerisinde kalıyor.

Astra-Oxford aşısının etkinlik oranının daha düşük olmasına rağmen avantajlı olduğu konu ise dağıtım ve lojistik. Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları donmuş olarak nakliye edilmek zorundayken Astra-Oxford aşısı buzdolabı sıcaklığında taşınabiliyor.

Böylece Astra-Oxford tarafından geliştirilen aşının dağıtım ve saklama kolaylığından dolayı, orta gelirli ülkelere ve yoksul ülkelerin aşıya ulaşımını kolaylaştıracağı düşünülüyor.