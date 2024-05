Oxford Test of English Advanced sertifikası Türkiye'de

Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de uygulanmaya başlanan Oxford Test of English Advanced, İngilizce bilgi yeterliliklerini B2 ve C1 seviyesinde sertifikalandırarak, İngilizceyi yabancı dil olarak konuşanların tüm dünyada akademik ve profesyonel fırsatlara ulaşmalarına imkan sağlıyor.

Mayıs ayında Türkiye’de lansmanı yapılan ve Avrupa Dil Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamındaki B2 ve C1 seviyelerinde sertifikalandırma yapan Oxford Test of English Advanced ile öğrenci ve yetişkinler ileri seviyede İngilizce yeterliliklerini sertifikalandırma şansına sahip olacaklar. Oxford Test of English for Schools ve Oxford Test of English’i Türkiye’de başarılı şekilde uygulayan Oxford University Press, Oxford Test of English Advanced sınavıyla da ölçme değerlendirme süreçlerinde öğrencilere ve yetişkin katılımcılara önemli avantajlar sağlayacak.

Dünyanın en seçkin ve köklü kurumlarından olan Oxford Universitesi tarafından sertifikalandırılan Oxford Test of English Advanced ile katılımcılar hem Türkiye içinde lisans, lisan üstü başvuruları ve işe alım süreçlerinde yeterliliklerini belgelendirebilecek hem de uluslararası alanlarda yapacakları başvurularda kendileri için yeni fırsatların kapılarını aralayabilecekler.

Avrupa Dil Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) standartlarında belgelendirme fırsatı

İçeriği, CEFR’nin öngördüğü en yeni ve güncel tanımlamalara göre hazırlanan test, katılımcıların mevcut İngilizce bilgisi yanı sıra gerçek hayattaki dinleme-okuma- yazma ve konuşma eylemlerini ne kadar etkin yapabildiğine ve bu eylemler arasında geçiş yapabilmesine, doğru ve etkili bir iletişim kurabilmesine odaklanıyor. Test ayrıca akademik ve profesyonel ortamlarda müzakere ve sunum yapma gibi temel özgün becerileri değerlendirebiliyor.

Tamamen çevrimiçi olarak tüm yıl uygulanan sınav yılın her günü, günün her saati yetkili test merkezlerinde alınabiliyor. Böylece katılımcılar için önemli bir esneklik sunuyor.

Yaklaşık iki saat süren ve Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma yetilerini değerlendiren test, öğrencinin okuma ve dinleme seviyelerine göre uyarlanıyor, öğrencinin seviyesi doğrultusunda sorular yönlendiriliyor. Böylece bu önemli sınav sırasında stresi azaltarak katılımcıların İngilizce dil yeterliliklerini doğru değerlendirmeyi garanti ediyor.

Geliştirme süreçleri Oxford Üniversitesi tarafından denetlendi

Tüm Oxford İngilizce yeterlilik testlerinin, en yüksek dil değerlendirme standartlarını karşılamak için uzun yıllar titizlikle gerçekleştirilen araştırmalarla tasarlandığını belirten Oxford University Press İngilizce Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye, OUP ve bağımsız eğitim, dil ve değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan bu testlerin her aşamasının CEFR uyumuna ve güvenilirlik, doğruluk ve kalitesinden de emin olmak için özenle çalışıldığını iletti.

Andrew Nye; “Uluslararası standartlarla bu uyumu yakalamak, soruların adil, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak, test sorularının çeşitli dil gruplarıyla denenmesi de dahil olmak üzere devasa bir kalite kontrol süreci gerektiriyor. Test geliştirme süreçlerimiz eğitim ölçümünde en yüksek standartları garanti etmek için Oxford Üniversitesi tarafından da denetleniyor.” dedi.

Öğrenciler güven ve itibar arıyor

OUP tarafından yapılan bir araştırmaya* göre İngilizce öğrencilerinin yüzde 91'i şirketler ve eğitim kurumları tarafından tanınan bir sınavı tercih ediyor. Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek yeterlilik sınavı olan Oxford Test of English, yüksek lisans için gerekli ileri seviye dil yetkinliğini sağlayarak üniversite tarafından tanınıyor. İngilizce eğitim ve seviye tespiti için birincil hedef genellikle eğitim ve kariyer fırsatlarını yakalamak olsa da, öğrencilerin yüzde 56'sının İngilizce bilgisini global konularda tartışmalara katılmak için de kullandığını göstererek dil yeterliliğinin akademik ve mesleki ihtiyaçların ötesindeki öneminin de altı çiziliyor.

Güvenilir ve uygun fiyatlı

Türkiye ve CAMENA bölgesinde Oxford Test of English’in yaygınlaştırılmasında büyük emek veren İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz, 16 yaş ve üstünde ileri İngilizce bilgisini yüksek CEFR seviyesinde değerlendirmek isteyen kişilere Oxford Test of English Advanced’i sunmak için uzun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Abanoz; bu testin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda mülakattan özetleme yetisine, makale yazımından, diplomatik bir şekilde iletişim kurmaya çeşitli akademik ve profesyonel ihtiyaçlarda başarıyı sağlayacak yetkinlikleri en etkili şekilde ölçtüğünü iletti. Tüm dünya ile birlikte aynı tarihte erişilebilirlik için hesaplı fiyatlarla sunulan bu testin akademik dünyada olduğu kadar iş dünyasında da önemli bir açığı doldurmasını beklediklerini de ekledi.