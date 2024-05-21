Oyak Çimento bedelsiz kararını duyurdu

Oyak Çimento Fabrikaları yüzde 290 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Oyak Çimento, 1,2 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini 4,8 milyar liraya çıkarılmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun kayıtlı sermaye tavanı 1,5 milyar lira ve halihazırda 1 milyar 246 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 290 artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çıkarılmış sermayenin 3.615.077.377,-TL artırılarak 4.861.655.783,-TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası ve tescili için Şirket Yönetimi'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir" denildi.