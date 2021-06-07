OYAK yatırım halka arz sonuçları belli oldu

OYAK Yatırım halka arzı, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım’ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL oldu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.





OYAK Yatırım, halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım’ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL olarak gerçekleşti.





Şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30’una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL’den 94 milyon TL’ye yükseldi.





OYAK Yatırım’ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Özellikle yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle birlikte talep, bu grup için ayrılan tahsisatın 3,8 katına ulaştı.





Halka arz edilen payların yüzde 35’i yurt içi bireysel, yüzde 35’i yurt içi kurumsal ve yüzde 30’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 41’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 24’ü yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.





Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 18,65 TL fiyat ve “OYYAT” kodu ile gelecek günlerde işlem görmeye başlayacak.