'Oyunu Exit üzerine kurduk'

Bugüne kadar farklı zamanlarda pek çok yatırımcıdan 2,4 milyon TL yatırım toplayan 11Sigth Kurucusu Ercan Gümüş, 5 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyor.

10.08.2020 13:26:000
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'Oyunu Exit üzerine kurduk'

Ercan Gümüş, 2006 yılından beri girişimcilikle iç içe bir isim. San Francisco’da kurduğu 11Sight, onun 3’üncü girişimi. Trendleri öngörüp pozisyon almayı seven girişimci, 2015 yılında video tüketim oranının 4 kat arttığını görünce ortakları Aleks Göllü, Farokh Eskafi’yle birlikte şirketlere video çözümleri sunan 11Sigth’ı hayata geçirdi. Bugüne kadar farklı zamanlarda pek çok yatırımcıdan 2,4 milyon TL yatırım topladı.

2021 yılında Seri A turuna çıkacaklarını söyleyen Gümüş, 5 milyon dolarlık yatırım almayı hedeflediklerini belirtiyor. Bu rakamın yükselebileceğini, çünkü korana salgını sürecinde girişime talebin çok yükseldiğini de sözlerine ekliyor. 11Sigth Kurucusu Ercan Gümüş’le girişimini ve yeni hedeflerini konuştuk. 

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