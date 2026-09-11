Özak GYO, Ritz-Carlton’ı Kemer’e getiriyor

Özak GYO ile Marriott International, Antalya Kemer’de 2028’de açılması planlanan The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive için anlaşma imzaladı. Tesis, Marriott International’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk lüks her şey dahil resort oteli olacak.

Özak GYO, turizm yatırımlarına Marriott International iş birliğiyle yeni bir proje ekliyor. Antalya Kemer’de hayata geçirilecek

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive ile bölgeye üst segment uluslararası ziyaretçi kazandırılması ve Türkiye’nin lüks turizmdeki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.Özak GYO’nun proje geliştirme deneyimini The Ritz-Carlton markasıyla buluşturan otelin 2028 yılında açılması planlanıyor.

141 oda ve süit, beş yatak odasına kadar villalar

The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive, 141 oda ve süitten oluşacak. Konaklama seçenekleri arasında bir, iki, üç, dört ve beş yatak odalı villalar da yer alacak.

Her şey dahil konseptiyle hizmet verecek tesiste gastronomi alanlarının yanı sıra kapalı ve açık yüzme havuzları, fitness merkezi, iyi yaşam ve sağlıklı uzun yaşam odaklı spa, çocuk kulübü, tenis ve padel kortları bulunması planlanıyor. Kapalı ve açık etkinlik alanları ise organizasyonlara, kutlamalara ve sosyal buluşmalara ev sahipliği yapacak.

“Lüks konaklamada yeni bir segmente taşıyoruz”

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, turizmi uzun vadeli büyüme vizyonlarının stratejik alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Akbalık, turizmdeki deneyimlerini Özak GYO’nun proje geliştirme yetkinliği ve Ela Hospitality’nin otel işletmeciliği uzmanlığıyla birleştirdiklerini söyledi.

Akbalık, “Projelerimizi misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak şekillendiriyoruz. The Ritz-Carlton, Kemer ile bu birikimimizi lüks konaklamada yeni bir segmente taşıyor; projenin özgün konumuyla uyumlu, güçlü bir resort konsepti ve farklı bir tatil deneyimi oluşturuyoruz. Bu yenilikçi turizm yaklaşımımız ile Kemer’i daha önce ziyaret etmeyen, lüks konaklamada en üst düzey hizmet ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan uluslararası misafirlerin beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Böylece Kemer’e yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırırken Türkiye’nin lüks turizmdeki rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje, Özak’ın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni vizyon ve yaklaşımla turizm alanında hayata geçireceğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

Marriott’un lüks portföyünü genişletme adımı

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Neal Jones, anlaşmanın grubun bölgedeki tatil destinasyonlarında lüks portföyünü genişletme hedefini yansıttığını belirtti.

Jones, projenin The Ritz-Carlton’ın hizmet, tasarım ve kişiselleştirilmiş deneyim yaklaşımını bütünsel bir her şey dahil resort anlayışıyla bir araya getirdiğini ifade etti.

Özak GYO ile Marriott International’ın ilk iş birliğinin imza sürecinde Servotel danışmanlık verdi.